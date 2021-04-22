22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный фестиваль Vytoki пройдет в Беларуси с мая по август. Он представляет собой комплекс спортивных, культурных, образовательных и семейных тематических мероприятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

География фестиваля охватывает шесть городов - Лиду, Оршу, Кобрин, Мозырь, Бобруйск, Жодино.

Основные задачи проекта - создание единого социально-образовательного пространства, объединение людей разных интересов и возрастов, продвижение региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке и искусстве.

Организаторы фестиваля предложат тематические площадки по разным направлениям. Центральной станет спортивная площадка "Крок да Алiмпу". Каждый желающий может принять участие в соревнованиях и конкурсах олимпийского квеста, всей семьей проверить свои силы в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. Для участников будет работать фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа "Белорусские бренды".

Запланирована масштабная культурно-образовательная программа. Выставка "Кола часу" познакомит всех желающих с уникальными произведениями белорусских художников. Свою работу выставка начнет за несколько дней до проведения фестиваля. В рамках выставки искусствовед проведет лекцию-презентацию по современному белорусскому изобразительному искусству.

На образовательной площадке пройдут молодежная программа "Вытокi" и семинар. В центре внимания - потенциал историко-культурного наследия для продвижения творческих и инновационных проектов, создания и популяризации региональных и национальных брендов.

Важное место на фестивале займет конкурсная программа. Организаторы предусмотрели несколько творческих состязаний: вокальный конкурс и конкурс детского рисунка. Профессиональное жюри из ведущих специалистов страны определит сильнейших участников, которые получат не только дипломы и ценные призы, но и возможность дальнейшего творческого развития.

Во время фестиваля пройдет уникальный концерт органной музыки, а также мастер-классы и творческие встречи. Желающие разучить движения старинных белорусских танцев и современных хореографических направлений могут посетить танцевальный мастер-класс от профессионалов.

Завершится фестивальная программа вечерним гала-концертом с участием популярных артистов. А финальным аккордом станут танцевальные флешмобы и зажигательная дискотека от лучших диджеев Беларуси.

Вход на все фестивальные мероприятия - бесплатный.-0-