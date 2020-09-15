Массовая вакцинация против гриппа стартовала в Беларуси

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня стартовала массовая вакцинация против гриппа, сообщила журналистам начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году вакцинация начинается немного раньше. Обычно мы начинаем с 1 октября. Это обусловлено циркуляцией в этом году коронавирусной инфекции. Для того чтобы обеспечить более легкое течение вирусных инфекций, мы и решили начать вакцинацию чуть раньше. В том числе это связано и с погодными прогнозами. Лучше сейчас сделать, пока нет достаточно холодной погоды, и для того чтобы успел выработаться иммунитет до массового подъема заболеваемости ОРВИ", - рассказала Инна Карабан.

По ее словам, как и в прошлые годы, планируется вакцинировать не менее 40% населения Беларуси.

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