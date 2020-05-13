Массовых отказов от летней брони в белорусских здравницах нет - Болбатовский

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При благоприятном развитии эпидситуации загрузка белорусских здравниц в третьем квартале может составить даже 90%. Массовой отмены летнего бронирования со стороны россиян нет, есть предпосылки для роста спроса на внутреннем рынке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

Организации оздоровления и санаторно-курортного лечения Беларуси вплоть до конца апреля продолжали работать, конечно, с соблюдением рекомендаций Минздрава. "В первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего даже получили рост выручки от свободной реализации путевок физическим и юридическим лицам на 8%. По экспорту услуг у нас рост на 4%, - рассказал Геннадий Болбатовский. - На сегодня мы уже прекратили направлять на оздоровление все категории граждан по нашим путевкам. И так будет до стабилизации и улучшения эпидситуации. Причем по разным категориям - детям, неработающим взрослым и т.д. - будем принимать решения отдельно, исходя из существующих рисков".

Центр перешел на территориальный принцип распределения путевок. Как только ситуация улучшится, в течение двух недель с момента принятия положительного решения будет налажено полноценное направление людей на оздоровление по такому принципу в приоритетном порядке. "Здравницы готовы и завтра принимать людей. Кстати, там, где есть свободная реализация, они продолжают принимать отдыхающих. Есть и люди, которые по путевкам нашего центра еще завершают курс лечения", - отметил Геннадий Болбатовский.

Ситуацию он критичной не считает: трудовые коллективы в системе сохраняются, есть время для запланированного ремонта, высока вероятность, что стабильную работу можно будет обеспечить за счет внутреннего рынка. Приближается сезон отпусков, а при закрытых границах санатории вполне могут рассчитывать на рост спроса. "Да, по экспорту показатели будут низкими. Но отмечу, что среди россиян массовых отказов от бронирования на летний период нет, - добавил Геннадий Болбатовский. - В свободной реализации сейчас места есть. Хотя в обычных обстоятельствах их бы уже давно не было. Мы каждый день по каждому санаторию мониторим ситуацию по отказам от бронирования. Последнюю неделю такие случаи единичны. Более того, последние два дня даже увеличилось количество пребывающих в санаториях людей благодаря свободной реализации. Поэтому при благоприятном развитии ситуации мы рассчитываем, что загрузка здравниц в третьем квартале у нас составит в среднем 90%, если с начала июня начнем активно работать".

Ценовая политика санаторных организаций уже скорректирована с учетом обстановки. Почти все здравницы предлагают скидки - по цене самой путевки, на дополнительные услуги. "Мы прогнозируем, что средняя стоимость одного койко-дня в стандартном двухместном номере составит Br50 (сюда входят питание, проживание и стандартное лечение). Это при том, что по итогам первого квартала эта сумма была больше - Br58. То есть будет непривычное для летнего сезона снижение", - сказал директор республиканского центра.

По его мнению, белорусские здравницы обеспечивают все возможные в условиях непростой эпидситуации профилактические меры: это термометрия, дезинфекция, социальное дистанцирование и прочее. Они будут сохранятся и в летний период. "Мы будем требовать их безусловного выполнения, - заверил Геннадий Болбатовский. - Будем рекомендовать размещение по одному человеку в номере для соблюдения социальной дистанции".-0-