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11 июня 2020, 15:38

Матюхова: дети должны соблюдать четкие правила использования гаджетов и интернета

Ольга Матюхова. Фото из архива
Ольга Матюхова. Фото из архива

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети должны соблюдать четкие правила использования гаджетов и интернета, рассказала во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник Республиканского центра психологической помощи Ольга Матюхова.

"Большинство детей считают: все, что они делают в виртуальном мире, остается за кадром, скрыто от общества. А вести себя там нужно так же, как и в реальной жизни. Но дети экспериментируют, прощупывают границы дозволенного, не осознавая последствий. На сегодняшний день в Республиканском центре психологической помощи из общего числа (1883) обращений 78 - по вопросам буллинга, 58 - кибербуллинга, по вопросам кибергруминга было в сопровождении две семьи", - сообщила Ольга Матюхова.

По ее словам, не секрет, что многие родители, чтобы иметь больше свободного времени для себя, занимают ребенка телевизором или компьютером. "Вместе с тем многих трудностей можно избежать, если родители устанавливают четкие и всегда соблюдаемые правила использования гаджетов и интернет-ресурсов", - обратила внимание психолог.

Что касается подростка, родителям необходимо перейти от контроля к сотрудничеству. "Следует договариваться о правилах, учитывая аргументы самого подростка, проявлять понимание и гибкость в отношении его желаний. В этот период именно доверительные отношения станут гарантом безопасности, - советует психолог. - Отдельно необходимо обсудить вопросы, связанные с соцсетями. Изучите вместе с подростком важные для него социальные сети, разберитесь в настройках, позвольте ребенку самостоятельно, но при вашей поддержке настроить приватность странички и другие ее параметры. Следует уважать личное пространство подростка, в том числе в соцсетях. Не нужно читать переписку, заходить в аккаунт без спроса, менять его личные данные, удалять или добавлять записи от его имени".

Республиканский центр психологической помощи проводит лектории для родителей по вопросам предотвращения буллинга, кибербуллинга, поддержки детей и подростков в таких ситуациях. "На таких лекториях раскрывается не только содержание различных сетевых угроз, но и способы эффективного родительского взаимодействия в интернете с детьми и подростками. С февраля центр совместно с Минским государственным дворцом детей и молодежи реализует образовательно-информационный проект для учащихся подросткового возраста "Безопасное общение - навык XXI века", в который включен блок по развитию навыка безопасного поведения в киберпространстве. На занятиях этого блока учащиеся знакомятся с психологическими и техническими способами обезопасить и защитить себя от киберугроз, развивают навыки эффективных коммуникаций в интернете. Участники активно решают кейсы, связанные с различными проблемными ситуациями, которые могут возникнуть у интернет-пользователей, определяют эффективные способы предотвращения и разрешения подобных ситуаций", - рассказала Ольга Матюхова.

С начала апреля из-за эпидситуации специалисты центра разработали и проводят серию вебинаров. Работа по информированию о правилах безопасного поведения в интернете ведется в трех направлениях: родители, педагоги, учащиеся. А для педагогов-психологов учреждений образования планируются вебинары с теоретическими аспектами вопроса, а также с распространением практического опыта работы с подростками и родителями по этому направлению.-0-

Все материалы круглого стола здесь

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