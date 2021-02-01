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01 февраля 2021, 09:00

МАЗ – ответ на новые вызовы: рост объемов производства и продаж

2020 год стал для машиностроительных предприятий белорусской промышленности годом новых вызовов в обстановке продолжающегося мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и падения рынков коммерческой техники.

Эти факторы оказали значительное влияние на падение объемов продаж во всех сегментах, особенно на рынке новой автотехники. Так, на ключевом для ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" российском рынке новых грузовиков, по данным аналитического агентства АВТОСТАТ, произошло снижение продаж на 7,3% – с 80645 до 74780 единиц, а на рынке Украины продажи грузовиков упали на рекордные 21,9 % (по данным ИАГ "Автоконсалтинг").

Однако даже в таких непростых условиях Минскому автомобильному заводу удалось не только сохранить объем производства, но и увеличить его на 7,1 % в сопоставимых ценах. К тому же флагман белорусского автомобилестроения в отдельные месяцы прошлого года смог достичь рекордных показателей продаж автотехники как на ближайших рынках Российской Федерации и Украины, так и в дальнем зарубежье.

По данным, предоставленным ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", объем товарной продукции в текущих ценах вырос на 13,9% и составил 1,41 млрд BYN, а объем производства в натуральном выражении за 2020 год составил 10 762 единицы – 100,3% к уровню 2019 года.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг за 2020 год составила 1,62 млрд BYN и увеличилась на 13,4 % по сравнению с 2019 годом. Более высокие темпы роста стоимостных оценок производства и выручки по сравнению с натуральными говорят о повышении эффективности работы предприятия.

По данным коммерческих служб Минского автозавода, объем реализованной автотехники по рынку Российской Федерации составил 5275 единиц, что на 592 единицы больше, чем в 2019 году, причем количество проданных автомобилей возросло на 313 единиц и составило 3 991 единицу, а количество реализованной пассажирской техники, включая машкомплекты троллейбусов и автобусов, увеличилось на 304 единицы, в целом составив 805 единиц. Минскому автомобильному заводу за прошедший год удалось заключить ряд крупных контрактов по поставке пассажирской техники в Санкт-Петербург, Новосибирск, Псков и другие российские города.

По сравнению с 2019 годом, на рынке Украины продажи продукции МАЗ в 2020 году выросли на 114 единиц по автомобилям и на 91 единицу – по пассажирской технике, включая машкомплекты троллейбусов и автобусов. Реализация этих видов продукции соответственно составила 1012 и 354 единицы. Большим спросом в Украине пользовалась и прицепная техника МАЗ, число проданных единиц которой увеличилось более чем в 2 раза и составило 110. По итогам 2020 года доля Минского автозавода на рынке новых грузовых автомобилей в Украине составила 21,7 %.

Успешно реализовывалась автотехника МАЗ и в странах дальнего зарубежья, где рост продаж в 2020 году достиг рекордных 324,4% по сравнению с 2019 годом. Основную часть реализации составили продажи грузовых автомобилей, число проданных единиц которых увеличилось более чем в три раза.

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что в сложнейших условиях мировой пандемии именно стабильная и четкая работа предприятия в течение 2020 года позволила спортивной команде "МАЗ-СПОРтавто" принять участие в ралли "Дакар-2021", когда многие постоянные участники были вынуждены отказаться от выступления. Специалисты Минского автомобильного завода за прошедший год доработали конструкцию первого гоночного грузовика с капотной компоновкой и с нуля построили второй автомобиль для экипажа Алексея Вишневского, который занял достойное 6-е место среди участников в классе грузовиков ралли "Дакар-2021".

"За прошлый год мы собрали новую машину и выставили два очень конкурентоспособных автомобиля, которые хорошо смотрелись в гонке. Сергей Вязович вырос за 10 лет в аса, но мы также вырастили будущее – Алексея Вишневского. Сейчас его включают в число самых перспективных молодых пилотов мира. Из года в год Алексей стабильно улучшает свои результаты и становится все ближе к пьедесталу", – отметил генеральный директор ОАО "МАЗ" – управляющая компании холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович.

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