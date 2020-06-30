МАЗ собрал для БГПУ туристический автобус с раскидными креслами и кухней

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автозавод собрал туристический автобус с раскидными креслами и кухней для студентов и преподавателей Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Салон рассчитан на 44 пассажира, нашлось также место для мини-кухни, уборной и холодильника. Автобус сегодня передали руководству вуза в торжественной обстановке прямо на территории завода", - рассказали в пресс-службе.

Туристический МАЗ 251 считается автобусом второго поколения. Он отличается современным дизайном кузова и светотехники. По своим конструкциям и оснащению автобус не имеет аналогов в СНГ.

Несущий кузов сварен из стальных труб и спецпрофилей и облицован стеклопластиком. Это позволило сэкономить место, улучшить теплоизоляцию и повысить долговечность конструкций. Пластиковые панели обшивки вклеены в каркас стекла, отсутствуют профили накладок на швах. В автобусе используется двигатель Mercedes-Benz класса Евро-5 на 360 лошадиных сил. Он идет в паре с 6-ступенчатой коробкой передач от ZF.

В салоне поставили 44 мягких кресла с отдельным местом для гида. Внутри работает мощный кондиционер. Для удобства автобус оборудован мини-кухней, туалетом, холодильником, аудио- и видеосистемой. Есть и вместительный багажник на более чем 7 куб.м.

Ветровое стекло изготовлено из триплекса толщиной 7 мм. Для водителя предусмотрено сиденье с регулируемой высотой и травмобезопасная рулевая колонка, а боковые зеркала заднего вида управляются электроприводом.

"Туристический автобус предназначен для дальних рейсов как внутри страны, так и за рубежом. Он соответствует классу Евро-5, так что может свободно перемещаться в странах Евросоюза. Мы рады, что автобус пополнит автопарк педагогического университета и, соответственно, сможет использоваться для поездок студентов и преподавателей", - отметили на предприятии.

Автобус собран специально для университета. В церемонии передачи приняли участие гендиректор холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович и ректор БГПУ Александр Жук.-0-