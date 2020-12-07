МЧС: Беларусь придает большое внимание выполнению международных обязательств Конвенции ЕЭК ООН

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация МЧС принимает участие в 11-м совещании Конференции сторон Конвенции ЕЭК ООН. Совещание о трансграничном воздействии промышленных аварий проводится в формате видеоконференции по 9 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

В соответствии с постановлением Совета Министров от 29 июля 2003 года №1005 МЧС является ответственным госорганом за реализацию конвенции. "В первый день мероприятия обсуждались вопросы реализации конвенции, рассматривался план совместных мероприятий на 2021-2022 годы. Также были проведены выборы членов Президиума Конференции сторон, по результатам которых представители МЧС Беларуси вошли в состав обоих рабочих органов конвенции - Бюро и Рабочей группы по выполнению", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что Беларусь придает большое внимание выполнению международных обязательств по реализации конвенции. "Для этих целей Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности определен в качестве национального координатора по выполнению конвенции, а для оперативного оповещения о трансграничных авариях техногенного характера на базе Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС создан Национальный пункт связи системы уведомления о промышленных авариях конвенции", - добавили в МЧС.-0-