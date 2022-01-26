МЧС Беларуси и Госкомитет промбезопасности Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения промышленной, ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии подписано между Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси и Государственным комитетом промышленной безопасности Узбекистана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

От белорусской стороны документ подписал министр Вадим Синявский, от узбекистанской - председатель комитета Бахтиер Гулямов. Соглашение устанавливает правовые рамки для сотрудничества по таким направлениям, как разработка нормативно-правовой базы в области обеспечения промышленной, ядерной и радиационной безопасности, организация ведения учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов, обеспечение физической защиты объектов использования атомной энергии, регулирование безопасности при обращении с ними, включая их транспортирование и безопасное хранение, обеспечение аварийной готовности и аварийного реагирования, повышение компетенций работников регулирующих органов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

Узбекистан находится на начальной стадии разработки строительства своей первой АЭС, потому существует высокая заинтересованность в опыте Беларуси по реализации первой ядерной энергетической программы.-0-