9 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. МЧС готово предоставить весь перечень своих возможностей для борьбы с вирусами. Об этом заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко после доклада главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы тесно взаимодействуем с Министерством здравоохранения. По возможности оказываем содействие и врачам, идем навстречу. Сегодня дали весь перечень наших возможностей, врачей, техники, медоборудования, защитных средств. При необходимости Министерство здравоохранения может всем этим воспользоваться", - заявил министр.

Владимир Ващенко добавил, что есть возможность использовать и санитарную авиацию, где оборудованы модули для перевозки пациентов из любой точки.

"Мы давно работаем с Министерством здравоохранения. Практически ежедневно совершаем рейсы по перевозке донорских органов. Эта система отлажена, и мы тесно взаимодействуем", - сказал Владимир Ващенко.

Как сообщалось, на встрече с министром по чрезвычайным ситуациям Александр Лукашенко поинтересовался возможностями органов по чрезвычайным ситуациям, их ролью и местом в общей работе по предотвращению распространения вирусных заболеваний и оказанию помощи людям. "Естественно, мы не отрицаем, что с болезнями надо бороться, и с вирусными тоже. Чрезвычайного положения нет. Поэтому министерство мы не привлекаем. Тем не менее, хотелось бы вашу точку зрения. Как вы это видите? И, может быть, в этой ситуации вы свое место какое-то могли бы найти? Или нам в этой ситуации нет смысла пока подключать МЧС?" - спросил глава государства.-0-