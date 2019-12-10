МЧС Кыргызстана заинтересовано в обучении своих спасателей в Беларуси

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана заинтересовано в обучении своих сотрудников в Беларуси. Делегация кыргызского ведомства сегодня посетила Университет гражданской защиты МЧС в Минске, сообщили БЕЛТА в вузе.

Специалисты МЧС Кыргызстана ознакомились с белорусским опытом подготовки спасателей для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Были продемонстрированы программные продукты, разработанные в УГЗ и используемые в образовательном процессе, а также презентована учебно-тренировочная база спасательного вуза Беларуси.

"На прошедших в белорусском вузе переговорах речь шла об использовании площадки Международного центра подготовки спасателей Университета МЧС. Стороны договорились детально проработать этот вопрос и вернуться к его обсуждению в ближайшее время. Статс-секретарь МЧС Кыргызстана Азамат Мамбетов отметил, что ведомство заинтересовано в обучении своих спасателей в Беларуси", - отметили в УГЗ.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко провел рабочую встречу с делегацией МЧС Кыргызстана. Стороны обсудили вопросы поставки в Кыргызстан пожарной аварийно-спасательной техники белорусского производства.

Делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана прибыла в Беларусь с визитом 9 декабря.-0-

Фото Университета гражданской защиты МЧС