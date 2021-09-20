МЧС: нельзя пользоваться неисправным отопительным прибором

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользоваться неисправным отопительным прибором ни в коем случае нельзя, напомнили в Минском областном управлении МЧС, сообщает БЕЛТА.

МЧС напоминает: электронагревательные приборы должны включаться в электросеть с помощью исправных розеток. Включая электрообогреватель в сеть, убедитесь, что штепсельная вилка прибора вставлена в розетку плотно (иначе она может перегреться). Перед тем как воспользоваться электрообогревателем, необходимо изучить инструкцию по эксплуатации.

Разрешается пользоваться только обогревателями заводского производства.

Для одного электроприбора необходимо использовать одну розетку.

Для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения сети необходимо пользоваться сетевыми фильтрами.

Уходя из дома, не забывайте выключать электрообогреватель из сети.

Нельзя пользоваться неисправными электрообогревателями.

Нельзя располагать рядом с электроприборами легковоспламеняющиеся и горючие материалы.

Если загорелся электрообогреватель, следует вызвать спасателей по телефону 101 или 112. Вынуть вилку из розетки или обесточить квартиру через электрощит. Накрыть электроприбор плотной тканью, засыпать пламя землей из цветочного горшка, стиральным порошком (для прекращения доступа кислорода).-0-