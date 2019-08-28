МЧС определило порядок проведения страховщиком оценки состояния пожарной безопасности объекта

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 1 августа 2019 года №49 утверждена Инструкция о порядке проведения страховщиком оценки состояния пожарной безопасности объекта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Объекты оцениваются на основании сведений, содержащихся в чек-листе, устанавливается уровень пожарной безопасности - низкий, средний или высокий. Он определяется путем анализа соблюдения требований пожарной безопасности.

Также постановлением утверждена Инструкция о порядке заполнения чек-листа, содержащего сведения о состоянии пожарной безопасности объекта, и установлена форма указанного чек-листа.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2019 года.-0-