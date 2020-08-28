МЧС определило время прибытия пожарной команды к месту вызова

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по чрезвычайным ситуациям установило требования по обеспечению постоянной готовности пожарной команды к тушению возгораний. Это предусмотрено постановлением МЧС от 17 августа 2020 года №34, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ определяет, в какой срок члены пожарной команды первого, второго, третьего разрядов должны прибыть на место вызова. Для первого разряда время прибытия к месту возникновения пожара - 20 минут, второго и третьего - 30 минут. В пожарной команде первого и второго разряда должны дежурить не менее двух человек, один из которых - водитель, а третьего - не менее одного человека.

Члены пожарной команды не допускаются к выполнению работ в непригодной для дыхания среде и зонах воздействия других опасных факторов пожара (например, взрыва, обрушения строительных конструкций), а также в подземных коммуникациях, сооружениях и на высотах.

Кроме того, определен перечень необходимой экипировки, пожарного аварийно-спасательного оборудования и инструментов для тушения возгораний.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-