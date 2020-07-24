МЧС организует прямой эфир ко Дню пожарной службы 25 июля

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ко Дню пожарной службы МЧС подготовило прямой эфир, который пройдет 25 июля, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"Эфир проведут работники республиканского центра пропаганды МЧС при технической поддержке центра спортивно-массовой работы Республиканского отряда специального назначения. Приглашаем на трансляцию, которая пройдет на официальном YouTube-канале МЧС, а также в наших соцсетях 25 июля. Начало в 13.00", - рассказали в МЧС.

В трансляции покажут разные регионы Беларуси, подразделения и технику. Во время онлайн-экскурсии в музей МЧС можно будет познакомиться с историей пожарного аварийно-спасательного дела и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Празднование Дня пожарной службы в Минске начнется 25 июля в 11.00 с плац-концерта взвода почетного караула Университета гражданской защиты МЧС. В районе Центрального детского парка им. М.Горького пройдет парад водной техники, работники МЧС продемонстрируют способы спасения на воде. Запланированы праздничный концерт, демонстрация специальной техники и пожарно-технического вооружения, спортивно-развлекательные мероприятия и конкурсы.

Минская городская дума и губернское правление 25 июля 1853 года рассмотрели вопрос "О создании пожарной части в Минске", была утверждена смета расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека. Именно этот день был принят за начало создания пожарной службы в Беларуси и отмечается как День пожарной службы.-0-