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12 июля 2021, 11:40

МЧС предлагает обсудить правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа

Фото из архива
Фото из архива

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям "Об утверждении правил по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проект подготовлен с целью комплексной переработки правил по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 22 ноября 2013 года №55, в связи с изменением законодательства в области промышленной безопасности и с учетом практики их применения.

Организатор общественного обсуждения - Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 по 22 июля.-0-

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Теги
безопасность газ МЧС нефть проект
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