МЧС: причина 85% пожаров - человеческий фактор

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 85% пожаров происходит из-за человеческого фактора, сообщил журналистам заместитель начальника управления надзора и профилактики МЧС Александр Шикуть, передает корреспондент БЕЛТА.

"Более 85% пожаров происходит по причинам, связанным с человеческим фактором: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства, монтажа и эксплуатации печи, теплогенерирующих агрегатов, электросетей и электрооборудования. Зачастую развитие событий происходит по сценарию: выпил, закурил, уснул и, соответственно, не проснулся. Нередко в таких случаях жертвами огня становятся люди, злоупотребляющие спиртным, ведущие асоциальный образ жизни. На начало года количество погибших в пожарах по вине пьяных граждан составило 214 человек. В состоянии алкогольного опьянения погибли 259 человек", - рассказал Александр Шикуть.

По его словам, порядка 95% пожаров с гибелью людей ежегодно происходит в жилфонде. Такие пожары учащаются в отопительный период. "В это время среднегодовое значение пожаров с гибелью людей по месяцам с 2015-го по 2019 год составляет: в октябре - 45, ноябре - 54, декабре - 67, январе - 62, феврале - 46, марте - 43. Пик приходится на новогодние и рождественские праздники. С 25 декабря 2019 года по 7 января 2020-го произошло 223 пожара, в которых погибли 38 человек, травмированы 12", - сказал замначальника.

В осенне-зимний пожароопасный период возрастают риски чрезвычайных ситуаций. На сегодня 100% котельных, обеспечивающих потребителей тепловой энергией, получили заключение Госпромнадзора МЧС о готовности к работе в это время. Во всех регионах страны на учениях отработаны планы защиты населения от ЧС. Проведены тренировки с диспетчерскими службами и аварийно-восстановительными бригадами. В организациях, подчиненных республиканским органам госуправления, подготовлены к использованию 2 254 резервных источника электроснабжения (бензиновые и дизельные генераторы), а также 16 мобильных блочно-модульных котельных.

В этом году из средств организаций, граждан, местных исполнительных и распорядительных органов в 2,2 тыс. домовладений привели в соответствие с противопожарными требованиями электропроводку, в 3,9 тыс. домов - печное отопление, установлено более 41 тыс. автономных пожарных извещателей. К слову, в 2019 году благодаря извещателям удалось спасти 83 человек, в том числе 27 детей.-0-