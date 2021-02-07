7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС призывает в борьбе с холодом не забывать о безопасности, сообщает БЕЛТА.

"В этом году зима принесла настоящие морозы. Снежные сугробы, живописная природа, возможность прокатиться с горки на санках - все это не может не радовать. Однако есть у этой медали и обратная сторона. Вместе со всеми приятными моментами зимы приходит и пожароопасный период. При обогреве домовладений, бросаясь на борьбу с холодами люди зачастую забывают элементарные правила безопасности, что в итоге приводит к печальному исходу", - говорится в сообщении Минского областного управления МЧС.

Сотрудники управления посещают домовладения граждан, представители экстренной службы особое внимание уделяют состоянию отопительного оборудования и знанию гражданами правил пожарной безопасности при его эксплуатации.

"В период сильных морозов нужно задумываться не только о том, как быстрее обогреть помещение, но и о том, как сделать это безопасно. Помните, что в холода лучше топить печь несколько раз в день с перерывами. Непрерывная топка может привести к перекалу печи и появлению трещин. А они в свою очередь - к пожару. Не используйте для розжига огня легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, так как вспышка их паров приводит к тяжелым ожогам", - напоминают в МЧС.-0-