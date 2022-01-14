МЧС: сильный ветер сохранится до конца дня

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер сохранится до конца дня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"В Минске работают подразделения МЧС: убирают конструкции, которые упали на дороги, распиливают упавшие деревья. Также работают и коммунальные службы. Сильный ветер сохранится до конца дня по всей территории страны", - рассказали в пресс-службе.

Как ранее сообщили в ведомстве, на данный момент поступают сообщения о повреждении из-за ветра шиферных кровель, нескольких конструкций в Гродненской и Минской областях и Минске. В Гродненской области спасатели также ликвидируют последствия сильного ветра. Как сообщили в областном управлении МЧС, спасателями проведена работа по очистке дороги от Островца к пункту пропуска Лоша от поваленных деревьев.

"Просим всех быть внимательными и осторожными. Если наблюдаете сильные порывы ветра, по возможности воздержитесь от выхода на улицу", - отметили в МЧС.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сегодня на большей части территории республики наблюдается усиление ветра. Объявлен красный уровень опасности.

"Будьте в курсе сами, предупредите ваших родственников и знакомых, - подчеркнули спасатели. - Держитесь на улице вдали от шатких конструкций, деревьев, ЛЭП, новостроек. Будьте внимательны и осторожны, берегите себя. В случае нештатных или чрезвычайных ситуаций сообщайте по номерам МЧС 101 или 112".

Факторами опасности могут стать повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев.

Кроме того, возможно возникновение таких чрезвычайных ситуаций, как дорожно-транспортные происшествия, увеличение нештатных ситуаций на системах жизнеобеспечения и энергетики, пожаров в жилых домах, происшествий на водных объектах.-0-

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