МЧС: восстановлено 312 из 1742 сельхоззданий, поврежденных сильным ветром

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восстановлено 312 из 1742 сельхоззданий, поврежденных сильным ветром. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Вследствие прохождения сильного ветра 14 января с порывами до 32 м/с в 93 районах республики пострадали 982 населенных пункта (Брестская область - 63, Витебская - 53, Гомельская - 178, Гродненская - 150, Минская - 301, Могилевская - 236) и г. Минск. Разрушено 1 сельскохозяйственное здание (склад) в Свислочском районе Гродненской области. Повреждены кровли 687 жилых домов (восстановлены 435), 125 объектов соцкультбыта (восстановлены 45), 36 производственных (восстановлены 5) и 1742 сельскохозяйственных зданий (восстановлены 312)", - рассказали в пресс-службе.

А из-за сильного ветра 17 января с порывами до 27 м/с в 10 районах республики пострадали 33 населенных пункта (Гомельская область - 4, Гродненская - 12, Минская - 7, Могилевская - 10). Повреждены кровли 11 жилых домов, 3 объектов соцкультбыта, 1 производственного (восстановлена) и 36 сельскохозяйственных зданий.-0-