МЧС: за сутки в лесах потерялись два человека, поиски одного из них продолжаются

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в лесах потерялись два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 4 октября до 6.00 5-го поступили сообщения о 2 пропавших гражданах в лесных массивах на территории 2 районов Витебской области. Для поисковых работ были задействованы 9 единиц техники и 20 человек, из них 5 единиц техники и 10 работников МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Обнаружен один человек. Не найден один человек в Шумилинском районе, поиски которого продолжены сегодня.

Кроме того, в Беларуси за сутки ликвидирован 1 лесной пожар на площади 0,005 га и 1 пожар травы и кустарников на площади 0,001 га.-0-