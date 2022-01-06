Медик: при тестировании на COVID-19 детей следует проверить и на грипп

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В период повышенной заболеваемости гриппом детей при тестировании на COVID-19 следует проверить и на грипп. Об этом сообщила заведующая кафедрой детских инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Оксана Романова в интервью изданию "Медицинский вестник", сообщает БЕЛТА.

"Во время сезона гриппа дети, которые проходят тестирование на SARS-CoV-2, как правило, также должны быть проверены на грипп. Клинические особенности SARS-CoV-2 и гриппа перекрываются, и может произойти коинфекция этими патогенами. Но также необходимо исключать и другие вирусные инфекции", - отметила Оксана Романова.

Она заметила, что одобренный или разрешенный ПЦР-тест считается эталонным стандартом для диагностики острой инфекции SARS-CoV-2 у детей с симптомами или бессимптомных пациентов с воздействием SARS-CoV-2. Тесты на антигены менее чувствительны для омикрона и могут потребовать последующего тестирования (особенно если отрицательные результаты теста на антигены у детей с симптомами, совместимыми с COVID-19, или с высоким риском воздействия). Чувствительность тестов на антиген наиболее высока в течение 5-7 дней с момента появления симптомов.

Заведующая кафедрой также высказалась и об особенностях лечения ковид-заболевания. По ее словам, несмотря на недоказанные преимущества, детям с документированным тяжелым или критическим течением COVID-19, в том числе вызванным вариантом омикрон, предлагается противовирусная терапия. У детей с легким или среднетяжелым течением болезни и сопутствующим недугом, который увеличивает или может увеличить риск тяжелого течения инфекции (например, врожденные пороки сердца, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и другие), противовирусная терапия также может быть оправдана.-0-