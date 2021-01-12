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12 января 2021, 15:53

Медик рассказал об опасности переохлаждения организма

Фото из архива
Фото из архива

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При переохлаждении организма начинает страдать сердечно-сосудистая система, сообщил журналистам исполняющий обязанности заведующего приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"При переохлаждении начинает страдать сердечно-сосудистая система и, как правило, конечности, которые отдают свою кровь на поддержание центральной нервной системы и внутренних органов, на их жизнеобеспечение. При этом приток крови к конечностям значительно уменьшается, возникает спазм сосудов и при этом конечности, если даже не омертвевают, то испытывают ишемию, то есть недостаточность кровообращения", - отметил Андрей Ярошевич.

При этом усугубляющими факторами являются сырая погода, пронизывающий ветер и высокая влажность. Ухудшит положение и потребление алкоголя. В состоянии опьянения человек может недооценить свое общее состояние.

Серьезным последствием может стать обморожение, которое проявится омертвением ткани в ближайшие 2-3 дня. Андрей Ярошевич обратил внимание, что первоначально не удастся полностью определить степень повреждения конечностей, как правило, пальцев рук и ног. Это станет понятно по мере того, как будет происходить восстановление кровотока.

В связи с предстоящим понижением температуры воздуха медик обратил внимание, что ни в коем случае не стоит согреваться спиртным. Если переохлаждение наступило, не рекомендуется согревать руки в горячей воде или в более теплой среде. Это может еще больше усугубить ишемию.-0-

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