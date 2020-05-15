Медикам из профсоюзного страхового фонда выплачено Br75,8 тыс.

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из профсоюзного страхового фонда медикам выплачено Br75,8 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

"За время работы фонда рассмотрены и удовлетворены 53 обращения об оказании материальной помощи. Общая сумма выплат составила Br75,8 тыс.", - отметили в пресс-службе.

Страховой фонд помощи работникам здравоохранения, заболевшим COVID-19, создан ФПБ в начале апреля при профсоюзе работников здравоохранения. Он формируется за счет солидарных отчислений ФПБ, всех отраслевых профсоюзов и добровольных пожертвований граждан. На данный момент в него поступило около Br900 тыс. Из них более Br200 тыс. - личные взносы людей, свои пожертвования в фонд направили более 9,7 тыс. человек.

Для получения помощи из этого фонда достаточно предоставить копию больничного листка и запрос от первичной профсоюзной организации учреждения здравоохранения. Положением о фонде прописан механизм и критерии, по которым выплачиваются денежные средства. Материальная помощь составляет от Br600 до Br5 тыс. в зависимости от тяжести заболевания. Комиссия Белорусского профсоюза работников здравоохранения оперативно рассматривает представленные документы.-0-