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02 июля 2020, 14:31

Медики назвали основные управляемые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний

Фото из архива
Фото из архива

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно обратить внимание на факторы риска, которыми можно управлять, сообщила журналистам ведущий научный сотрудник лаборатории артериальной гипертонии РНПЦ "Кардиология" Татьяна Нечесова, передает корреспондент БЕЛТА.

Артериальная гипертензия, например, все чаще стала встречаться у подростков. Доказанным фактором риска является повышенный уровень мочевой кислоты. Татьяна Нечесова сообщила, что в свое время в Израиле провели исследование: у призывников, которых набирали в армию, взяли полный спектр биохимических анализов, в том числе проанализировали мочевую кислоту. Через пять лет оказалось, что у тех, у кого этот показатель был на высшей границе, артериальная гипертензия развивалась в 2,5 раза чаще. "Тогда мало внимания обратили на это исследование, так как не могли объяснить, с чем это связано. Сейчас уже есть объяснения. Отмечу самое простое - значительное употребление фруктозы", - сказала Татьяна Нечесова.

Известно, что значительно повышает уровень мочевой кислоты алкоголь, в том числе пиво. А фруктоза влияет и на уровень мочевой кислоты, и на уровень триглицеридов. Отсюда начальные стадии жирового гепатоза, артериальная гипертензия, отметила она, добавив, что на эти факторы можно влиять.

Анализ, проведенный Национальным институтом сердца, легких и крови в США, показал, что если человек не лечится в связи с повышенным артериальным давлением, риск серьезных сердечно-сосудистых осложнений составляет 43%, если лечится нерегулярно - 37%. Низкая приверженность к лечению - проблема, актуальная и для белорусов, уверена представитель РНПЦ "Кардиология". Так, человек может принимать препараты в течение трех месяцев, за это время, как правило, давление нормализуется, а затем бросает лечение и возвращается к нему лишь после очередного гипертонического криза.

Заведующий кафедрой кардиологии и ревматологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Андрей Пристром уверен, что здоровье человека в его руках. Он сам должен контролировать имеющиеся у него факторы риска, следовать рекомендациям врачей. Факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний масса, но есть основные, которые вносят колоссальный вклад в заболеваемость и смертность.

"Во-первых, это артериальная гипертензия. Если брать официальные данные, более 2,2 млн человек в Беларуси имеют повышенное артериальное давление. Это большая цифра. Проблема заключается еще и в том, что хоть гипертензию мы можем контролировать, но следят за давлением 9,5% принимающих препараты людей, - сказал заведующий кафедрой. - Большая часть принимает препараты, не достигая цели. Это очень большая проблема, потому что, не достигая цели, мы не можем рассчитывать на позитивные изменения".

Что касается курения, то именно этот фактор риска перевешивает все остальные вместе взятые с точки зрения развития инфаркта миокарда. Вместе с тем часто это недооценивается. В стране, по последним данным, курят 27% населения. Более того, очень большой процент населения имеет повышенный уровень холестерина. Причем контролируют этот показатель 3,1% людей, которым это необходимо делать. "Отсюда мы видим действительно колоссальное количество осложнений, которые приводят к развитию и сердечной недостаточности, и затем - к трансплантации сердца, если в этом будет необходимость", - добавил Андрей Пристром.

По словам Татьяны Нечесовой, населению важно доносить информацию о факторах риска. "Но за наших пациентов бросить курить или начать регулярные прогулки мы не можем", - сказала она.

Всемирная организация здравоохранения поставила цель - к 2025 году снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 25%. В то же время эксперты этой организации строят прогнозы, что к 2025 году количество людей с повышенным артериальным давлением составит 1,5 млрд, но это очень скромные прогнозы. Сложившаяся экономическая и политическая ситуация во всем мире предусматривает, что по сравнению с 2000 годом количество гипертоников увеличится на 60%.

Татьяна Нечесова поделилась опытом Канады, где с 1994 по 2005 год удалось снизить смертность от ишемической болезни сердца на 35%. После этого страна провела анализ принятых мер. Выяснилось, что вклад хирургического и терапевтического лечений составил 43%, а влияние на факторы риска - 48%.

Несмотря на устойчивое снижение смертности от этих болезней, сердечно-сосудистые заболевания в Беларуси по-прежнему занимают первое место среди причин смертности. Так, за январь-март от всех причин в стране умерли 31 039 человек, из них от болезней системы кровообращения (БСК) - 18 417, то есть почти 60%. За аналогичный период 2019 года от БСК скончались 18 977 человек.

В настоящее время в стране развиты все методы лечения сердечной недостаточности, начиная от имплантации мезенхимальных стволовых клеток до трансплантации сердца, отметила заместитель директора по терапевтической помощи РНПЦ "Кардиология" Елена Курлянская. "В этом году мы выполнили уже 25 трансплантаций сердца. Самому старшему реципиенту было 72 года. Мы пошли на этот риск. Это был наш коллега, очень хороший врач, который до последнего трудился, но медикаментозное лечение уже было неэффективным", - отметила замдиректора.

Вместе с тем, по ее словам, эти мероприятия - и трансплантация сердца, и имплантация дорогостоящих систем - достаточно затратны для любого государства. Поэтому на начальных этапах развития сердечной недостаточности, когда можно остановить прогрессирование заболевания, важна профилактика.-0-

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