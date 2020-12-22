Медики рассказали, как избежать отравлений в новогодние праздники

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные причины пищевых отравлений и острых кишечных инфекций в праздничные дни - это несоблюдение личной гигиены, нарушение технологии приготовления блюд, температурных режимов или условий транспортировки и хранения еды. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ), сообщает БЕЛТА.

Пищевые отравления в новогодние праздники более чем в половине случаев происходят по одной причине - хранение и употребление оставшихся с праздничного стола кулинарных изделий и других скоропортящихся продуктов. Чтобы избежать нежелательных последствий, необходимо соблюдать меры профилактики.

Покупая пищевые продукты (особенно скоропортящиеся и продукты детского питания), следует обращать внимание на их сроки годности и условия хранения. Не следует приобретать товары с нарушением целостности упаковки и без маркировочных этикеток (ярлыков). Это же касается консервов с нарушением герметичности банок, бомбажных, с ржавчиной, деформированных, без этикетки.

Важно соблюдать технологию приготовления блюд, тщательно проводить кулинарную термическую обработку пищи, что позволяет обеспечивать гибель возбудителей инфекционных заболеваний и разрушать их токсины. Следует содержать в чистоте оборудование и кухонный инвентарь, использовать отдельные разделочные доски и ножи для сырой и готовой, не требующей термической обработки, продукции.

Салаты, изделия из рубленого мяса и рыбы, студень, заливное лучше готовить в небольших количествах. Не стоит хранить скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре.

Не нужно забывать о профилактике отравлений суррогатами алкоголя. Не следует покупать алкоголь с рук или в сомнительных местах.

Кроме того, надо помнить: неограниченное и чрезмерное употребление любой продукции, даже доброкачественной, способно привести к нежелательным последствиям для здоровья.-0-