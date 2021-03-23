Медицинские вузы дают около 30% экспорта образовательных услуг - Пиневич

23 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Высшие учебные заведения медицинского профиля дают около 30% экспорта образовательных услуг Беларуси, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич перед распределением выпускников в Витебском государственном медицинском университете, передает корреспондент БЕЛТА.

Задача медуниверситетов - практико-ориентированное обучение. В этом году выпускаются молодые специалисты, которые, как минимум, на старших курсах обучались по новым программам. Это комплексные экзамены и подходы к практике оценки теоретических знаний, поэтому специалисты приходят с несколько иным уровнем знаний, хоть базовые умения всегда были высокими. "Медицинские университеты востребованы не только у белорусов, но и у иностранцев. Наши четыре вуза и Белорусская медицинская академия последипломного образования дают порядка 30% экспорта образовательных услуг страны. Это указывает на качество подготовки специалистов", - сказал Дмитрий Пиневич.

Дмитрий Пиневич

Тем не менее в этой сфере нельзя отставать от современных тенденций, поэтому в ВГМУ образовывается новый симуляционный центр, есть идеи с созданием университетских клиник. Эти вопросы и последипломное образование являются актуальными для системы подготовки кадров.

Сегодня в Витебском медуниверситете проходит итоговое распределение выпускников. На первые рабочие места отправятся 673 выпускника, 245 из них активно работали с COVID-19 в больницах и поликлиниках. Этот фактор, а также научные достижения и высокие средние баллы - решающие при распределении. В БГМУ и гродненском вузе пожелания выпускников, которые работали с коронавирусными болезнями, были учтены. "Студенты хорошо показали себя в работе с пациентами с COVID-19. Это стало для них огромным профессиональным опытом", - добавил министр.-0-

Фото ВГМУ