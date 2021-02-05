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05 февраля 2021, 13:36

Медоборудование, оздоровление и питание - профсоюз рассказал о помощи медикам в пандемию

Фото из архива
Фото из архива
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5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения продолжает оказывать работникам здравоохранения социально-экономическую и спонсорскую помощь для минимизации последствий пандемии, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

С этой целью приобретается медицинское оборудование, пополняются запасы СИЗов и средств дезинфекции, организовываются дополнительные зоны санобработки и места для питания работников в чистых зонах, создаются волонтерские отряды. Кроме того, уделяется внимание добровольному страхованию работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

Еженедельно с октября 2020 года проводится централизованный мониторинг наличия средств защиты работников на уровне каждого медучреждения. "Показатель обеспеченности средствами защиты в организациях отрасли - резервный запас, рассчитанный на 30 и более дней, - остается высоким по всем регионам", - отметили в профсоюзе. В трудовых коллективах проводится информационно-разъяснительная работа, касающаяся безопасности работников во время пандемии COVID-19.

"Контрольные мероприятия также включают в себя проверку доступности дезинфицирующих средств для обработки рук, создание точек очистки и дезинфекции, фиксацию дверей в открытом состоянии для уменьшения касания дверных ручек (за исключением дверей, необходимых для обеспечения пожарной безопасности)", - добавили в профсоюзе.

Не остаются в стороне и первичные профсоюзные организации. Например, за январь этого года материальную помощь в размере около Br18 тыс. получили работники Минской центральной районной клинической больницы, перенесшие COVID-19. За счет средств профсоюзной организации УЗ "Любанская ЦРБ" приобретены необходимые предметы защиты и гигиены на сумму почти Br2 тыс., а работникам больницы - членам профсоюза выплачена материальная помощь всего на более Br11 тыс. Еще почти Br15 тыс. материальной помощи получили в январе члены профсоюза Вилейской ЦРБ, длительно болеющие COVID-19. Финансовая помощь этой профсоюзной организации на закупку учреждением здравоохранения средств защиты и гигиены составила почти Br1,3 тыс.

Большое значение в борьбе с COVID-19 имеет безвозмездная (спонсорская) помощь организациям здравоохранения для решения их неотложных нужд. Например, Брестский обком профсоюза направил Br2 тыс. безвозмездной спонсорской помощи Брестской станции скорой медицинской помощи. Средства потрачены на укрепление материально-технической базы учреждения, в частности приобретение форменной одежды для сотрудников.

Витебская и Гродненская областные организации профсоюза в минувшем месяце направили на помощь медикам в борьбе с COVID-19 более Br18 тыс., при этом материальная поддержка областных комитетов для 69 работников здравоохранения составила более Br10 тыс.

Кроме того, профкомы организаций здравоохранения активизировали работу по направлению членов профсоюза, переболевших COVID-19, на санаторно-курортное лечение и оздоровление в санаториях УП "Белпрофсоюзкурорт". К примеру, профком Минской областной клинической больницы направил трех работников, перенесших COVID-19, в санаторий "Белорусочка". Путевка оплачена полностью за счет первичной профсоюзной организации.

В 2021 году продолжили работу волонтерские отряды, ориентированные на помощь практическому здравоохранению в противодействии COVID-19. Студенты-волонтеры Гомельского государственного медицинского университета расширили географию помощи: теперь они содействуют реабилитации пациентов после COVID-19 и в Жлобине. Группа из 12 студентов помогает тем, кто перенес COVID-19. За время работы в стационарах Гомеля и Речицы волонтеры получили значительный опыт в реабилитации, они владеют приемами респираторной и физической реабилитации, а также способны мотивировать пациента на выздоровление.

В организациях отрасли организованы дополнительные места для питания работников в чистых зонах. Горячее питание за счет профсоюзного бюджета обеспечено работникам Минской областной клинической больницы. В учреждения, где на территории нет точек общепита (буфетов или столовых), доставляют горячее питание. Таким образом в Минске организовано питание работников Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, Городской станции скорой медицинской помощи, 10-й и 6-й городских больниц.

Пристальное внимание обеспечению средствами индивидуальной защиты, контролю их наличия, а также оздоровлению медработников, переболевших коронавирусной инфекцией, страхованию будет уделяться и далее, отметили в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

По всем вопросам, которые касаются трудовых отношений, в том числе зарплаты, доплат за особые условия труда по указу №131 от 16 апреля 2020 года, готовы проконсультировать специалисты Республиканского комитета, региональных организаций профсоюза, в том числе через профсоюзную телефонную горячую линию. Звонить можно по телефонам +375 44 584-72-27, (8017) 242-83-54.-0-

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