"Медвестник" объявил конкурс детских рисунков "Доктор спасает жизнь"

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редакция газеты "Медицинский вестник" объявила о старте конкурса рисунка для детей и подростков "Доктор спасает жизнь", сообщает БЕЛТА.

Участниками творческого состязания могут стать дети и подростки трех возрастных категорий (3-6 лет, 7-13 лет, 14-17 лет), проживающие в Беларуси. Тема конкурсных работ - белорусские врачи, спасающие жизни. В младшей возрастной группе допускается помощь родителей и художественных руководителей.

До 11 июня 2021 года на электронную почту info@medvestnik.by принимаются сканированные либо качественно сфотографированные рисунки (портреты врачей или сюжеты), выполненные в любой технике с помощью любых художественных средств - карандаши, акварель, гуашь, акрил, масло, пастель, маркеры, линеры, уголь, соус, тушь и т.д.

В теме письма обязательна пометка "На конкурс "Доктор спасает жизнь". В самом письме необходимо указать фамилию, имя и возраст юного художника, город его проживания и контактный телефон (участника или его родителей). Приветствуется также краткий пояснительный текст о том, кому именно посвящена работа и почему. Файлы принимаются в форматах jpg и png.

Конкурсная комиссия 17 июня опубликует имена и работы лауреата гран-при конкурса и шести победителей в возрастных номинациях на страницах газеты "Медицинский вестник" и на сайте medvestnik.by. Победители будут отмечены именными дипломами, памятными призами от партнеров конкурса, подарочными сертификатами на путешествия по Беларуси, сертификатами на семейную фотосъемку в профессиональной фотостудии и бонусными занятиями в школе уличных танцев. Все остальные участники конкурса получат цифровые дипломы и скидку 50% на фотосессию от профессиональных фотографов.

Конкурс рисунков "Доктор спасает жизнь" проводится в честь Дня медицинских работников. Положение о конкурсе и подробности участия размещены на официальном сайте газеты.-0-