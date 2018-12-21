Мемориал в Куропатах появился благодаря слаженной работе многих служб - Орда

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориал в Куропатах стал результатом слаженной работы многих служб, заявил председатель ФПБ Михаил Орда в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" , сообщает БЕЛТА.

"Хочу поблагодарить всех, от кого зависело выполнение этого обещания. Соблюдены все правила, все процедуры. Подключились дорожники, газовщики. Лесники помогли. Это была слаженная работа многих служб. Мы понимали друг друга и спокойно, в рабочем порядке, решили все вопросы", - сказал Михаил Орда.

На строительство мемориала были собраны добровольные пожертвования. "Мы их перечислили в фонд строительства мемориала - более Br200 тыс. Знаю, что Белорусский республиканский союз молодежи внес свой ощутимый вклад. Это были искренние пожертвования", - сказал председатель ФПБ.

Сегодня каждый неравнодушный человек может прийти на это скорбное место и в тишине и покое подумать о вечном, добавил Михаил Орда. По его словам, это место тишины и для глубоких размышлений о прошлом, настоящем и будущем, уроках истории и выводах о завтрашнем дне. "Куропаты не стоит оскорблять лишним шумом и суетой. Не думаю, что людям, которые здесь покоятся, это нужно. А нам думать о трагедиях прошлого крайне необходимо. Как минимум для того, чтобы они не повторились впредь никогда", - подчеркнул председатель ФПБ.-0-