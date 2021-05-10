Мероприятия по случаю Дня Победы в Беларуси прошли без происшествий - МВД

Во время церемонии на площади Победы
Новости темы "День Победы"
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия по случаю Дня Победы в Беларуси прошли без происшествий. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
"Сотрудники милиции обеспечили охрану общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Происшествий в данных местах не допущено. Граждане с пониманием относились к принимаемым мерам безопасности со стороны провоохранителей", - сказала Ольга Чемоданова.
Также она отметила, что сотрудники милиции несли службу в усиленном режиме.-0-