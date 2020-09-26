Мероприятия VII Форума регионов Беларуси и России пройдут в режиме видеоконференции

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия VII Форума регионов Беларуси и России 28 и 29 сентября пройдут в режиме видеоконференции. Информация об этом одновременно появилась на сайтах Совета Федерации и Совета Республики, сообщает БЕЛТА.

Такое решение принято по итогам двусторонних консультаций в связи с регистрируемым ростом числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора России. Во время обсуждения члены оргкомитета пришли к согласию, что именно такой формат сегодня будет адекватен эпидемиологической обстановке и не будет подвергать дополнительному риску здоровье российских сенаторов, членов Совета Республики и других участников.

"Технические возможности, способные поддержать весь необходимый уровень коммуникаций, имеются. Поэтому содержательная, смысловая составляющая форума не претерпит изменений. Вся программа VII Форума регионов Беларуси и России будет выполнена", - говорится в сообщении.-0-