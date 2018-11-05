Месячник информирования по вопросам аренды госимущества начнется 6 ноября в Беларуси

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу Беларуси с 6 по 27 ноября проводит месячник информирования физических и юридических лиц по вопросам аренды госсобственности, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

На встречах, которые проходят в Госкомимуществе, а также комитетах облисполкомов и Мингорисполкома еженедельно, можно узнать о порядке возмещения арендатором коммунальных затрат, затрат за поставляемые энергоресурсы, капитального ремонта, реконструкции и модернизации арендуемых капитальных строений.

Мероприятия состоятся с 9.30 до 13.00 6, 13, 20 и 27 ноября.

Адреса приемов и номера телефонов для справок: в Госкомимуществе (17) 284-65-89, (17) 285-38-33 (прием проводится в Минске по пер. Краснозвездный, 12, зал заседаний, 5-й этаж); в комитете госимущества Брестского облисполкома (162) 21-12-03, (162) 20-84-02 (Брест, ул.Ленина, 11, каб.110); Витебского облисполкома (212) 65-34-90 (Витебск, ул.Правды, 38, каб.312); Гомельского облисполкома (232) 70-14-06 (Гомель, пр.Ленина, 3, каб.411); Гродненского облисполкома (152) 72-18-95, (152) 74-53-86 (Гродно, ул.17 Сентября, 39, каб.4); Минского облисполкома (17) 256-06-98 (Минск, ул.Чкалова, 5, каб.231); Минского горисполкома (17) 327-49-33 (Минск, ул.Герцена, 2А, каб.4); Могилевского облисполкома (222) 74-75-03, (222) 74-71-47 (Могилев, ул.Первомайская, 62, каб.309).-0-