24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местами туман и гололед ожидаются в Беларуси 25 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно, ночью по юго-востоку с прояснениями. На большей части территории страны выпадут осадки в виде снега, мокрого снега, по западу с дождем. Местами ожидается туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с.
Температура воздуха в ночные часы составит минус 9-14 градусов, по юго-востоку при прояснениях 15-20 градусов мороза, по западной половине - минус 3-8. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, по востоку - минус 3-8 градусов.-0-