Мезенцев: для каждой страны актуальны такие понятия, как независимость и суверенитет

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для каждой страны актуальны такие понятия, как независимость и суверенитет. Об этом сказал журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, который принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Независимости у монумента Победы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат поздравил всех жителей Беларуси с праздником: "Это особый день для всех нас, день памяти о том подвиге, который был совершен, день освобождения белорусских земель, великих десяти сталинских ударов, которые в 1944 году определили победу над фашизмом, взятие Берлина и осмысление мира после победы - создание ООН, которая сегодня для нас (кто бы что ни говорил) - важнейший институт поддержания мира и коллективной международной безопасности".

По словам дипломата, сегодня для каждой страны актуальны такие понятия, как независимость и союзничество, суверенитет и товарищество, взаимодействие, дружба, доверие, искренность. Что касается белорусско-российского сотрудничества, посол подчеркнул, что важен "уход от малых конфликтов в пользу стратегии особого духа отношений россиян и белорусов".-0-