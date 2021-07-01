Мезенцев на Форуме регионов призвал активнее включиться в подготовку предложений для союзных программ

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на пленарном заседании на тему "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации" VIII Форума регионов Беларуси и России призвал парламентариев двух стран, федеральные и республиканские органы исполнительной власти, а также региональных представителей активнее включиться в подготовку предложений для союзных программ, передает корреспондент БЕЛТА.

Программы Союзного государства Дмитрий Мезенцев назвал мощным фактором поддержки союзного строительства. Реализовано более 60 союзных программ в сфере экономики, науки, космоса, безопасности, сельского хозяйства, на эти цели затрачен 41 млрд российских рублей. Но при этом наблюдается снижение активности сторон по выдвижению проектов концепций программ Союзного государства.

"Это говорит о недооценке этого ресурса со стороны федеральных и республиканских органов исполнительной власти, - отметил Дмитрий Мезенцев. - В настоящее время в портфеле союзного комитета находится 10 проектов концепций программ, которые могут, пройдя утверждение на союзном Совмине, реализоваться в 2022-2025 годах. Три из них в таких программных областях, как материаловедение, создание космических группировок спутников, выход на новые молекулярные решения в сфере биотехнологий, будут согласованы уже в этом году. Сегодня этого явно недостаточно", - констатировал Дмитрий Мезенцев.

В связи с этим он обратился к главам верхних палат парламентов двух стран с просьбой поручить председателям комитетов и комиссий совместно с представителями регионов, республиканскими и федеральными органами исполнительной власти включиться в работу по подготовке предложений в экономической, социальной, высокотехнологичной сферах, в области автомобиле- и машиностроения, способных стать основой новых программ Союзного государства.

Также он рассчитывает на более активное участие регионов по предложению новых проектов. "Сбор и анализ предложений, в том числе под эгидой Форума регионов, будет важным подспорьем принципиального изменения ситуации", - считает Дмитрий Мезенцев.

И в целом, необходимо обновить ранее заключенные соглашения между правительством Беларуси и субъектами РФ, дополнить их предложениями в сфере технологического сотрудничества и цифровой повестки, по внедрению в практику регионального управления лучших цифровых методик, использования больших баз данных.

Форум регионов Беларуси и России на протяжении восьми лет проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран - Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России. Очередной форум проходит с 29 июня по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Темой стало научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации и период формирования единого научно-технологического пространства в процессе интеграции двух государств.

На пленарном заседании перед участниками выступают руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации.-0-