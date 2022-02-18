Мезенцев: новый издательский проект СГ направлен на защиту исторической памяти

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый издательский проект библиотеки журнала "Союзное государство" направлен на защиту исторической памяти. Об этом заявил сегодня журналистам государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы открываем новый проект библиотеки под эгидой журнала "Союзное государство". Это многоплановая, яркая задача, которая будет решена историками, архивистами, литературоведами, которые обратят наши взоры на совместную историю. Мы говорим о защите исторической памяти, и здесь позиция глав государств неизменна и едина. Мы хотим более подробно рассказать и о партизанском движении на территории Беларуси и европейской части России, более внимательно вернуться к подвигу солдат войны 1812 года. Не забудем и историю Полоцкого княжества и Евфросинии Полоцкой", - сказал Дмитрий Мезенцев.

Он подчеркнул, что цель - сделать всю эту информацию доступной для тысяч читателей. "Верим, что нам удастся, опираясь на уникальный опыт гуманитарного блока Национальной академии наук Беларуси, российских ученых, архивистов, сделать так, чтобы каждая книга была событием и поводом для общественного обсуждения", - отметил госсекретарь СГ.

Сегодня в Минске прошло совещание по вопросам издательской деятельности, научно-популярных печатных работ для библиотеки журнала "Союзное государство".-0-