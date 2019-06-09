Международная конференция "Молодежь в науке" пройдет в Минске в октябре

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. XVI Международная научная конференция молодых ученых "Молодежь в науке - 2.0'19" пройдет в Минске 14-17 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

Конференция, которую проводит Совет молодых ученых НАН, станет одним из крупнейших молодежных научных мероприятий в Беларуси. Для участия в форуме приглашаются в том числе студенты, магистранты, аспиранты.

В этом году программа конференции еще более насыщенная. Будут представлены наиболее крупные международные и междисциплинарные проекты, научные разработки, которые реализуются с участием молодых ученых. Запланированы секции по основным направлениям деятельности НАН (аграрные, биологические, гуманитарные, медицинские, физико-технические и физико-математические науки, химия и науки о Земле). Будут организованы тематические секции для школьников по экологии, энергетике, культуре и краеведению и др.

Предусматривается проведение конкурса на лучший доклад на английском языке, роботурнира для школьников, конкурса стартап-проектов студентов, научного кинолектория и кафе, посещение организаций НАН Беларуси. Будет организована выставка лучших разработок "Молодая академия".

"Конференция "Молодежь в науке" является престижной площадкой для презентации проектов талантливой молодежи стран СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья", - подчеркнули в пресс-службе.-0-