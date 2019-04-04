Международная научно-практическая конференция по теме II Европейских игр начала работу в Минске

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "II Европейские игры - 2019: психолого-педагогические и медико-биологические аспекты подготовки спортсменов" стартовала сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Конференция началась пленарным заседанием в Национальном олимпийском комитете Беларуси. "Спорт и наука неотделимы друг от друга в современном обществе. На конференции будут обсуждены системы спортивного отбора, подготовки атлетов и тренеров, современные технологии психологического и медицинского сопровождения", - отметил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Участие в мероприятии приняли министр образования Игорь Карпенко, председатель Координационной комиссии II Европейских игр Спирос Капралос и ректор БГУФК Сергей Репкин. Работа конференции продолжится в БГУФК и завершится 5 апреля.

На пленарном заседании подписан также договор о создании на базе БГУФК совместного с БНТУ научно-образовательного кластера "Интеллектуальные технологии в спорте".

"Уже в этом году на базе БГУФК откроется центр тестирования с уникальным оборудованием, который позволит применить современные беспроводные технологии, методики оценки технического и физического потенциала атлетов. Первый год мы планируем сконцентрироваться на нескольких циклических и игровых видах спорта. В частности, речь идет о плавании, тяжелой и легкой атлетике, фристайле, акробатике, футболе, волейболе и хоккее", - рассказал Сергей Репкин.

В конференции примут участие более 200 ученых, представителей учреждений высших образований, спортивных школ и организаций, федераций по видам спорта из Беларуси, России, Украины, Армении, Узбекистана, Литвы, Польши и Объединенных Арабских Эмиратов.

Организаторами мероприятия являются Министерство спорта и туризма Беларуси, Национальный олимпийский комитет, Белорусский государственный университет физической культуры, фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года".-0-