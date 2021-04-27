Международная патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет 29 апреля в музее истории ВОВ

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет 29 апреля в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Это международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны, который проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории ВОВ, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.

"Акция "Диктант Победы" проводится накануне Дня Победы на протяжении нескольких лет по всему миру. Число ее участников уже превысило 1 млн человек. В этом году акция будет приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Часть вопросов будет посвящена первому году Великой Отечественной войны и юбилеям великих советских полководцев", - отметили в музее.

Акция будет проведена в форме тестирования.

"Белорусский государственный музей истории Великой Отечественный войны неслучайно стал партнером реализации проекта "Диктант Победы" в Минске. Сегодня это один из главных институтов страны по гражданско-патриотическому воспитанию, сокровищница знаний для тех, кто желает и умеет извлекать мудрые уроки из прошлого", - отметили организаторы.

Проект реализуется при поддержке организационного комитета "Наша Победа" и представительства Россотрудничества в Республике Беларусь.-0-