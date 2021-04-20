Международная студенческая конференция по физической культуре пройдет 22 апреля в БГУ

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная студенческая конференция "Физическая культура в подготовке к профессиональной деятельности" впервые пройдет 22 апреля в БГУ. Организуется она в онлайн-формате, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
Участниками научного форума станут более 100 начинающих исследователей. Это представители БГУ, Гродненского государственного университета им. Я.Купалы, Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины, Тираспольского техникума информатики и права (Молдова), Воронежского института МВД России, Восточно-Сибирского института МВД России, Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Россия) и другие.
Студенты обсудят педагогические аспекты формирования здорового образа жизни, влияние экологии на здоровье молодежи, рассмотрят роль физической культуры в сохранении и укреплении здоровья человека. По итогам форума опубликуют сборник научных статей в Электронной библиотеке БГУ и РИНЦ.
Организует мероприятие кафедра физического воспитания и спорта БГУ.-0-