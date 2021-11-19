Международная выставка индустрии безопасности пройдет летом 2022 года в Минске

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая международная выставка индустрии безопасности "Национальная безопасность. Беларусь-2022" пройдет следующим летом в Минске, сообщил сегодня журналистам заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов на международной научно-практической конференции "Основные направления совершенствования системы национальной безопасности", передает корреспондент БЕЛТА.

"На днях государственный секретарь Совета безопасности Беларуси принял решение и создал организационный комитет по проведению летом 2022 года в Минске первой международной выставки индустрии безопасности "Национальная безопасность. Беларусь-2022", - рассказал Александр Рахманов.

По его словам, это очень важный и интересный проект. "Он будет состоять из трех условных частей. Первая - это непосредственно экспозиция, на которой будут задействованы предприятия Беларуси и зарубежья, оказывающие услуги по тематике безопасности людей, имущества. Второй блок - это демонстрация возможностей правоохранительных органов Беларуси, которые имеют довольно богатый опыт обеспечения общественной безопасности, защиты жизни, здоровья людей. И третий блок - диалоговые площадки, на которых будут рассматриваться очень важные вопросы, вплоть до методик, тактик и опыта расследования даже уголовных преступлений, такие актуальные темы для нас сегодня, как преступность в сфере высоких технологий, транснациональная, трансграничная преступность. Это важно, интересно, и здесь так же, как и во всей сфере национальной безопасности, все принимаемые государством меры всегда будут своевременно актуализироваться и совершенствоваться, чтобы защитить права и свободы наших граждан, их жизнь, здоровье и имущество", - констатировал Александр Рахманов.-0-