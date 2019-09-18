Международные эксперты отмечают высокий научный потенциал Беларуси в дисплейных технологиях

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обладает высоким научным потенциалом в области дисплейных технологий. Такое мнение высказал профессор Гонконгского университета науки и техники, член Европейской академии наук Владимир Чигринов на международной конференции EuroDisplay 2019, которая проходит 17-20 сентября в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

Владимир Чигринов отметил высокий научный потенциал и возможности, которые открываются в Беларуси, а также подчеркнул интерес молодежи к инновациям, перспективным направлениям в области дисплейных технологий.

Проведение в Минске такого международного форума, как EuroDisplay 2019, будет способствовать большему привлечению отечественных специалистов в мировую науку. Особенно это важно для молодежи, студентов и аспирантов БГУИР, которые получили возможность из первых уст узнать о передовых разработках, подчеркнул ректор вуза Вадим Богуш.

В Минск приехали ведущие эксперты из США, Германии, Франции, Испании, Италии, Китая, Японии, Сингапура и других стран. Ученые-практики приняли участие в молодежной школе-семинаре в области дисплейных технологий Tutorial for young reserchers on display technologies. Они прочли лекции о последних тенденциях и инновациях в области дисплейных технологий, а также поделились практическими знаниями и навыками по реализации масштабных проектов по разработке средств отображения информации.

Организаторами EuroDisplay 2019 выступают Международное общество информационных дисплеев (США) и БГУИР. Участники форума обсуждают такие актуальные темы, как жидкокристаллические и дисплейные материалы, тонкопленочные транзисторы, электронные чернила, технологии виртуальной реальности.

Белорусская столица стала шестым городом проведения масштабной научной конференции в области дисплейных технологий. Как проинформировали в БГУИР, форум, до этого проходивший раз в два года, станет ежегодным. Уже в 2020-м мировые эксперты в области дисплейных технологий встретятся в Штутгарте (Германия).-0-