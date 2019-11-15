15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные эксперты в 2020 году подготовят рекомендации для статистической системы Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Белстате по итогам второго этапа очередной Глобальной оценки национальной статистической системы Беларуси.
"Международные эксперты планируют подготовить в феврале 2020 года отчет с рекомендациями по приоритетным направлениям дальнейшего развития национальной статистической системы Беларуси", - отметили в Белстате.
В составе миссии в Беларуси работали эксперты Статистической службы Европейского союза, Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, Европейской ассоциации свободной торговли, а также независимые эксперты.
Во время миссии эксперты ознакомились с работой территориальных органов государственной статистики, практикой использования регистра населения при организации статистических наблюдений, ведением статистики государственных финансов, образования, экспериментальным построением вспомогательного счета образования, системой статистических классификаций, опытом проведения переписи населения Беларуси 2019 года.
Ранее глобальная оценка национальной статистической системы Беларуси проводилась в 2012 и 2013 годах.-0-