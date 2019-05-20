Международные сахаровские чтения пройдут 23-24 мая в БГУ

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научная конференция "Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века" пройдет 23-24 мая в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

В конференции с очными, заочными и стендовыми докладами примут участие более 400 студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых из 17 стран, в числе которых Армения, Беларусь, Германия, Польша, Россия, США.

На конференции будут открыты секции по 12 направлениям. Например, по ядерным технологиям и радиационной безопасности, экологическому образованию в интересах устойчивого развития, медицинской физике и электронике. Запланированы также заседания круглых столов по проблемам биомедицинской этики и актуальным вопросам лингвистической подготовки специалистов экологического профиля к профессиональной и межкультурной коммуникации.

Сахаровские чтения пройдут в Международном экологическом институте имени А.Д.Сахарова БГУ при поддержке Минобразования, Минприроды, Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС.-0-