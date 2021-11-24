Международный благотворительный фонд "МИАСИН" зарегистрирован в Беларуси

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции Беларуси зарегистрировало Международный благотворительный фонд "МИАСИН", сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу Минюста.

Фонд будет оказывать помощь гражданам Армении, а также членам их семей, пострадавшим от военных действий или вследствие этих действий.

Среди основных целей - социальная поддержка и защита граждан, в том числе инвалидов и лиц, которые в силу своих физических и интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы.-0-