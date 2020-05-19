Межрайонные центры по оказанию травматолого-ортопедической помощи организуют в регионах

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрайонные центры по оказанию высокотехнологичной травматолого-ортопедической помощи организуют в регионах, сообщил заместитель директора по организационно-методической работе РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Линов во время онлайн-видеобрифинга, приуроченного ко Всемирному дню травматолога, который будет отмечаться 20 мая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ставится задача организации в областях на базе городских или районных больниц межрайонных центров высокотехнологичной медицинской помощи. Это будут центры с подготовленными травматологами-ортопедами, оснащенные в соответствии с теми задачами и объемами помощи, которая будет оказываться в данных учреждениях", - сказал Александр Линов.

По его словам, это позволит максимально ускорить помощь пациентам в случае каких-либо происшествий и травм. "В данном направлении в настоящее время ведется работа", - отметил замдиректора РНПЦ.

На сегодня в стране организована система оказания травматологической помощи. Она представлена разветвленной сетью амбулаторно-поликлинических подразделений, травмопунктов, специализированными хирургическими и травматологическими отделениями в областных и республиканских медучреждениях.

Травмы, отравления и другие несчастные случаи представляют одну из основных угроз для населения всех возрастов и наносят ущерб государству. Это актуальный фактор, который напрямую влияет на здоровье нации, сохранение ее численности, поэтому данному вопросу уделяется самое пристальное и серьезное внимание, добавил Александр Линов.

В структуре смертности в течение последних 12 лет травмы занимают четвертое место, на их долю приходится примерно 6,7% всех случаев (в частности, после причин, связанных с болезнями системы кровообращения, новообразованиями). Вместе с тем, по словам замдиректора РНПЦ, с 2015-го по 2019 год смертность от внешних причин в Беларуси снизилась на 12,6%.

В 2019 году количество умерших от внешних причин по сравнению с 2018-м снизилось на 5,8% - с 8020 до 7552, в том числе среди людей трудоспособного возраста - на 3% (с 5241 до 5080). Более 71% случаев были вызваны пятью основными причинами, среди которых преднамеренное самоповреждение, в том числе самоубийство (около 21%), случайное отравление алкоголем (почти 20%), случайные падения (около 14%), несчастные случаи, связанные с ДТП (около 9,5%).-0-