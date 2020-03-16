МИД Беларуси отслеживает ситуацию с возвращением белорусов из заграничных поездок

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все случаи затруднения возвращения на родину белорусских граждан из заграничных поездок отслеживаются в круглосуточном режиме. Об этом сказано в заявлении начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолия Глаза в связи c дополнительными ограничениями в сопредельных странах из-за распространения вирусной инфекции COVID-19, сообщает БЕЛТА.

"Сохраняется сложная ситуация с возвращением на родину белорусских граждан, спровоцированная жесткими ограничительными мерами по въезду иностранцев, введенными рядом государств. По сути, белорусы, находящиеся сегодня за рубежом, оказываются практически отрезанными от возможности вернуться на родину транзитом через многие страны, - отметил Анатолий Глаз. - Все случаи отслеживаются МИД и загранучреждениями Беларуси в круглосуточном режиме. Активно оказывается содействие в поиске альтернативных маршрутов по возвращению на родину. Организуются дополнительные наземные пути доставки, соответствующие авиарейсы "Белавиа" в случае необходимости осуществляются более вместительным авиатранспортом, реализуются другие мероприятия".

Также внешнеполитическое ведомство Беларуси высказало сожаление по поводу решения России закрыть границы с Беларусью. "Находимся в ожидании конкретной официальной информации от российской стороны о вариантах и модальностях имплементации указанной меры", - отмечено в заявлении.

Между тем, Республиканский союз туристических организаций отправил в МИД официальное письмо, в котором сообщается, что российские компании отказываются возвращать белорусских туристов, находящихся в различных странах, в российские аэропорты. "Белорусские туристы не могут улететь из Марокко, Кубы, Мексики, Таиланда и других стран", - отметили в РСТО с просьбой оказать содействие туристам и разъяснить, как и куда отправляться из международных аэропортов, если лететь не через Москву.

МИД советует белорусам, оказавшимся на территории иностранных государств, которые ввели ограничительные меры, приостановили авиа- железнодорожное и/или автомобильное сообщение, обращаться за содействием в поиске альтернативных вариантов возвращения домой к представителям туркомпаний (в случае туристических поездок) и в загранучреждения Беларуси по телефонам экстренной связи.

Остальным белорусам, которые планировали заграничные поездки, рекомендуется воздержаться от них в данный период. "Граждан, имеющих неотложную необходимость для выезда за рубеж, просим получать подробную информацию о характере и сроках действующих ограничений в соответствующих дипломатических представительствах или консульских учреждениях этих стран", - приводит Анатолий Глаз позицию МИД.-0-