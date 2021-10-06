МИД Беларуси предложил Польше отдать свою гумпомощь Литве или "известным белорусским экстремистам"

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси ответили на вопрос журналистов, будет ли Беларусь принимать анонсированную заместителем министра иностранных дел Польши Мартином Пшидачем гуманитарную помощь для мигрантов, сообщает БЕЛТА.

"Знаете, подобные заявления - это не более чем политиканство и популистская риторика, не имеющая ничего общего с объективной реальностью и подлинным положением вещей. Более того, в очередных поспешных односторонних решениях Польши что-то куда-то направить без всякого смысла, запроса или хотя бы согласия партнера явно сквозит определенное пренебрежение к белорусской государственности и суверенитету. Поэтому тем более печально такое слышать от высокопоставленного представителя МИД соседней страны", - заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"А гипотетическая помощь, которую, подчеркну, с нашей стороны никто не просил и в которой нет никакой объективной необходимости, уверены, может быть при желании использована польской стороной действительно по назначению. Они вправе предложить ее, например, соседней Литве, нечеловеческие условия содержания беженцев в которой уже известны всему миру, напрямую передать ее афганским беженцам, которые уже который месяц находятся на польской границе и которым постоянно оказывают помощь белорусские граждане и общественные организации. Ну, или в крайнем случае в качестве дополнения могут отдать ее известным белорусским экстремистам, которых укрывает польская сторона", - сказал официальный представитель белорусского МИД.

Анатолий Глаз назвал абсурдными и смешными заявления о некой готовности помогать "людям, оказавшимся в сложной ситуации" от представителя страны, в которой беженцев избивают до полусмерти, незаконно выдавливают и не щадят даже детей-инвалидов, вводится чрезвычайное положение, чтобы это скрыть. И которая не просто игнорирует решения большинства международных организаций и положения соответствующих документов, но и вызывающим образом прямо отказывается выполнять судебные требования Европейского суда по правам человека как раз таки о помощи беженцам, застрявшим на границе. "Благо, что общество все это прекрасно понимает и видит", - заметил пресс-секретарь.-0-