МИД РФ: мигранты идут в ЕС через Украину, но Запад на это не реагирует

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Через Украину в страны Евросоюза существует поток мигрантов, но Запад не реагирует, а наказывает Минск, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Как отметил Алексей Полищук, миграционный кризис в Европе был создан не Минском, а собственной политикой западных стран по экспорту демократии, которая дестабилизировала Ближний Восток и Северную Африку.

"Кроме того, через Беларусь в ЕС идет менее 5% общего потока нелегальных мигрантов. Кстати, поток через Украину тоже существует, но Запад на это не реагирует. По сути, Беларусь стала жертвой западной политики. Она максимально гуманно обращается с беженцами, но ее и за это наказывают. А Польше, которая третирует мигрантов крайне жестоко и не допускает к ним гуманитарные организации, все сходит с рук", - подчеркнул он.-0-