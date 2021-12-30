МИД РФ: признания Эмиля Чечко подтвердили жестокое обращение с беженцами в Польше

30 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Признания попросившего убежища в Беларуси польского военнослужащего Эмиля Чечко подтвердили жестокое обращение с беженцами в Польше. Об этом сегодня на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова констатировала, что случаи жестокого обращения польских пограничников и военных с мигрантами задокументированы как профильными структурами ООН и Совета Европы, так и агентством Евросоюза Frontex. "Поэтому здесь никакой сенсационной новости нет, новость в подробностях и в том, что появился человек, который рассказал о том, как это происходит изнутри", - указала она.

Действия польской стороны официальный представитель МИД РФ охарактеризовала, как полное безумие. Она заявила, что свидетельства Эмиля Чечко требуют безусловного международного расследования. По ее словам, российская сторона готова поддержать проведение расследования в отношении свидетельств Эмиля Чечко. "В случае инициирования белорусскими коллегами расследования вопиющих фактов, которые были озвучены упомянутым вами военнослужащим, мы окажем вам (Беларуси. - Прим. БЕЛТА) необходимую поддержку, в том числе в русле наших взаимных обязательств в рамках программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства", - заверила Мария Захарова.-0-

МИД РФ: свидетельства Эмиля Чечко требуют безусловного международного расследования